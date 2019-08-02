Кирьос сравнил соперника с псом

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), В третьем круге он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 7:5.
«Я был в ударе. Приятно видеть, что Нисиока вернулся на корт и вновь демонстрирует уровень, на который способен. Он сражается, как пёс, и является невероятным атлетом. Я сыграю с ним ещё много матчей, но ждать их с нетерпением не буду.
Люди работают со мной над психологическими моментами, потому что я хочу добиться улучшений. Я выигрываю матчи, так что видны какие-то проблески", — приводит слова Кирьоса официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит с представителем Словакии Норбертом Гомбошем.
В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
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