Шарапова расстанется с тренером

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время расстанется с тренером Томасом Хогстедтом, сообщает Good to Great. Шведский специалист сосредоточится на работе с соотечественницей Ребеккой Петерсон. Они уже тренировались вместе на протяжении нескольких недель.
«Пока говорить о полноценном сотрудничестве рано, но я надеюсь, что он присоединится к команде на US Open. Дальше будет видно», — сказала Петерсон.
Шарапова работала с Хогстедтом с января 2011 года по июль 2013-го. В последующие сезоны, до сентября 2017 года, швед сотрудничал с канадкой Эжени Бушар и американкой Мэдисон Кис.
В марте 2019 года Шарапова рассталась с тренером Свеном Грёнефельдом и вновь начала работать с Хогстедтом.
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