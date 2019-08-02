Векич рассказала, как ей удалось обыграть Азаренко в Сан-Хосе

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко во втором круге турнира в Сан-Хосе со счётом 6:4, 6:3.

«Виктория в начале матча действовала невероятно, я же медленно входила в игру. Но постепенно я смогла набрать ритм. К счастью, это случилось вовремя. В целом я довольна своей игрой. Я просто старалась навязывать борьбу в розыгрышах.

По ходу матча я стала играть лучше, моё самочувствие также улучшилось. Я пыталась посылать мяч глубже. Это стало решающим", — приводит слова Векич официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Векич поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования завершатся 4 августа.