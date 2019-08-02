Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку и сумел придумать оправдание

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередной скандальной выходкой. В ходе матча третьего круга турнира в Вашингтоне (США) с представителем Японии Йосихито Нисиокой уроженец Канберры пришёл в ярость и швырнул бутылку в судейскую вышку, сообщает Daily Mail.
Видео доступно в «твиттере» doublefault28.
Арбитр Джанлука Москарелла несколько раз спросил австралийца, что он сделал. Однако Ник был непреклонен: «Бутылка выскользнула у меня из рук. Она просто выскользнула. Я хотел попить, и она выскользнула». В итоге никакого наказания для Кирьоса не последовало.
Ник одержал победу со счётом 6:2, 7:5. За выход в полуфинал соревнований он поспорит с представителем Словакии Норбертом Гомбошем.
В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
- 2 августа 2019
-
12:11
-
11:53
-
11:29
-
11:04
-
10:33
-
09:38
-
09:10
-
08:24
-
08:17
-
02:55
-
00:23
- 1 августа 2019
-
23:08
-
22:52
-
22:09
-
21:41
-
21:16
-
18:31
-
18:19
-
17:40
-
17:24
-
16:31
-
15:58
-
14:48
-
13:37
-
13:13
-
11:51
-
11:26
-
11:08
-
11:02
-
10:48
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
09:10
-
08:52