Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку и сумел придумать оправдание

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередной скандальной выходкой. В ходе матча третьего круга турнира в Вашингтоне (США) с представителем Японии Йосихито Нисиокой уроженец Канберры пришёл в ярость и швырнул бутылку в судейскую вышку, сообщает Daily Mail.

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Арбитр Джанлука Москарелла несколько раз спросил австралийца, что он сделал. Однако Ник был непреклонен: «Бутылка выскользнула у меня из рук. Она просто выскользнула. Я хотел попить, и она выскользнула». В итоге никакого наказания для Кирьоса не последовало.

Ник одержал победу со счётом 6:2, 7:5. За выход в полуфинал соревнований он поспорит с представителем Словакии Норбертом Гомбошем.



В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

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