Хингис: Федерер невероятно одарён, о других я сказать такое не могу

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швейцарка Мартина Хингис отметила успехи соотечественника Роджера Федерера и упрекнула молодых игроков, которые не могут составить ему конкуренцию.

«Стоит отдать должное Роджеру, он сражается за титул на всех турнирах. Но в то же время ребятам, вроде Александра Зверева или Ника Кирьоса, стоит задать себе вопрос. Если они всё время испытывают трудности со столь возрастным соперником, значит, очень многое делают неправильно.

Но, конечно, это также показывает, как многого можно достичь благодаря таланту. Федерер невероятно одарён, о других я сказать такое не могу", — приводит слова Хингис Coopzeitung.

Хингис — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.