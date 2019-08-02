Надаль: постараемся сделать челленджер в моей академии весёлым и динамичным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль горд и счастлив, что турнир серии «челленджер», названный в его честь, пройдёт в его академии в Манакоре в конце августа.

«Стараемся сделать это событие весёлым и динамичным, чтобы у людей, которые любят теннис, была возможность насладиться им на высоком уровне. Идея состоит в том, чтобы фанаты смогли насладиться различными мероприятиями вокруг турнира, чтобы он стал общественным и развлекательным событием. Бесплатный вход поспособствует реализации наших целей.

Когда я был молодым, мне посчастливилось играть во всех фьючерсах здесь, в Испании, мне не нужно было путешествовать далеко. Это было большим подспорьем. Сейчас Федерация тенниса Испании стремится расширить сеть челленджеров. Это помогает молодым испанцам сделать профессиональную карьеру.

Я счастлив, что люди не только из Манакора, но и из разных уголков мира приезжают на этот турнир. Академия — это центр, который даёт местным молодым теннисистам совершенствоваться», — приводит слова Надаля Tennis World USA.