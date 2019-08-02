15-летняя теннисистка Гауфф встретилась с Мишель Обамой

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая открытием Уимблдона — 2019, встретилась с бывшей первой леди США Мишель Обамой.

«Была очень рада встрече с Кори Гауфф – замечательной девушкой, которая показывает, что нам не нужно ждать, чтобы увидеть, когда молодое поколение проявит себя», – написала Обама на своей странице в «Твиттере».

«Сегодня встретилась с кумиром — Мишель Обамой. Ее мудрые слова всегда буду вспоминать на корте на протяжении всей карьеры. Она настоящее вдохновение. Нет конца пути, есть только движение. Спасибо за уделённое время", — написала Гауфф.

Теннисистка получила в подарок книгу-мемуары Мишель «Становление», а в ответ презентовала свою ракетку с автографом.

Фото доступно в «Твиттере» Кори Гауфф.