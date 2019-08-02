Хачанов: хотел бы лично познакомиться с Дзюбой и Смоловым

Российский теннисист Карен Хачанов, известный фанат мадридского «Реала» и баскетбольной команды «Хит» из Майами, рассказал, за какие российские команды болеет и с кем бы из футболистов хотел встретиться.
«Не то чтобы болею, но интересуюсь, как играет московский футбольный «Спартак». Наверное, потому, что тренировался в районе Ширяева поля. Впрочем, я не фанат. Мне больше любопытны иностранные команды – те же «Хит» и «Реал». Всё-таки, согласитесь, матчи с их участием более захватывающие и эмоциональные.
Но это не значит, что я совсем оторван от российского спорта. Мне, к примеру, понравилось, как наша сборная играла на чемпионате мира по футболу. Хотел бы лично познакомиться с Дзюбой и Смоловым. Считаю, они в своей профессии у нас одни из сильнейших, и уверен, если бы они раньше уехали поиграть за границу, то это им пошло бы на пользу.
Другой вопрос – зарплаты в российском футболе. Вы же понимаете, если игрокам платят даже за ту игру, которую они демонстрируют, большие деньги, то зачем им рисковать карьерой за границей, где нет никакой гарантии, что у них что-то получится и что там им будут платить суммы, сопоставимые с теми, что платят в России?» — приводит слова Хачанова «Советский спорт».
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