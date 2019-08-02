Лидер посева Тим вышел в финал турнира в Кицбюэле, не проиграв ни одного сета

Лидер посева, австрийский теннисист Доминик Тим, вышел в финал грунтового турнира категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале Тим обыграл седьмую ракетку турнира, итальянца Лоренцо Сонего, со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и перед тай-брейком была прервана дождём.

Тим дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Сонего подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Отметим, что на данный момент Тим не проиграл ни одного сета.

За титул 4-я ракетка мира Тим сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, который в другом полуфинале нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду со счётом 7:5, 6:4.

Действующим победителем турнира в Кицбюэле является словак Мартин Клижан, который в финале обыграл Дениса Истомина из Узбекистана – 6:2, 6:2.