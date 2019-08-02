Хачанов: Федерер — великий музыкант, который играет на суперинструменте

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что считает швейцарца Роджера Федерера самым сильным теннисистом в мире.
«Со стороны трудно что-то особенное выделить в матчах против «Большой тройки». Но точно можно сказать, что это супертеннисисты, против которых, тем не менее, можно вполне играть – и даже успешно. Мне, к примеру, проще играть против Джоковича и Надаля, потому что они примерно одинаково действуют в защите, и если ты сразу даешь слабину, то они тебя просто размазывают по корту – не жалеют ничуть. А Федерер – другой. Он стремится выигрывать очки головой, может в два-три удара провести красивую комбинацию, и самое главное – не знаешь, когда и что против тебя он на корте придумает.
Плюс под Федерера мне лично труднее подстроиться, потому что даже на среднем уровне он играет на голову выше соперников. А если у него получается играть под настроение, то иногда просто не знаешь, что делать. Но, опять-таки, и играть, и выигрывать у них можно – здесь все зависит уже от моей формы и моей готовности.
Кто самый сильный теннисист в мире? Думаю – Федерер. Какое бы он место не занимал в данный момент. Роджер – как великий музыкант, который играет на суперинструменте, когда берет в руки ракетку. Потрясающе, что он так долго держит великолепную форму, и с ним не могут справиться даже сильнейшие игроки мира, не говоря уж о середняках. Такие люди очень редко появляются в спорте, и это огромное удовольствие, что есть шанс против такого человека вживую сыграть», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».
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