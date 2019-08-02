«Лаки лузер» Гоёвчик вышел в полуфинал турнира АТР 500 в Вашингтоне
Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче «лаки лузер» Гоёвчик нанёс поражение 13-му сеяному, британцу Кайлу Эдмунду, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Гоёвчик 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не упустил ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника. Эдмунд подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
Гоёвчик впервые обыграл Эдмунда в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу британца.
За выход в финал турнира в Вашингтоне Гоёвчик сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и хорватом Марином Чиличем (6).
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