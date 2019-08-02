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«Лаки лузер» Гоёвчик вышел в полуфинал турнира АТР 500 в Вашингтоне

«Лаки лузер» Гоёвчик вышел в полуфинал турнира АТР 500 в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче «лаки лузер» Гоёвчик нанёс поражение 13-му сеяному, британцу Кайлу Эдмунду, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Гоёвчик 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не упустил ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника. Эдмунд подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Гоёвчик впервые обыграл Эдмунда в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу британца.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Гоёвчик сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и хорватом Марином Чиличем (6).

02 августа 2019 года, пятница. 21:00 МСК
Вашингтон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Петер Гоёвчик
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
2 : 1
Кайл Эдмунд
34
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
6 4 6
3 6 3
           
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