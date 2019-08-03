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Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Чилича

Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Чилича
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче третий сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира, хорвату Марину Чиличу, со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Чилич пода 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

30-летний Чилич и 23-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне Медведев сыграет с «лаки лузером» — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком.

02 августа 2019 года, пятница. 23:25 МСК
Вашингтон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
0 : 2
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
4 6 7  
6 7 9  
           
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