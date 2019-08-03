Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Чилича
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче третий сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира, хорвату Марину Чиличу, со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Чилич пода 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
30-летний Чилич и 23-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне Медведев сыграет с «лаки лузером» — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком.
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