Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Чилича

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче третий сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира, хорвату Марину Чиличу, со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Чилич пода 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

30-летний Чилич и 23-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне Медведев сыграет с «лаки лузером» — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком.