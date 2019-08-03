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Калинская впервые за 3 матча победила Младенович, выйдя в полуфинал в Вашингтоне

Калинская впервые за 3 матча победила Младенович, выйдя в полуфинал в Вашингтоне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская стала полуфиналисткой турнира категории International в Вашингтоне. На четвертьфинальной стадии она в трёх сетах сломила сопротивление француженки Кристины Младенович — 6:4, 4:6, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Младенович 9 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Это была первая победа Анны над Кристиной за три встречи. Интересно, что до того Калинская дважды проигрывала ей на домашнем турнире — «ВТБ Кубке Кремля» — в 2016 и 2018 годах.

За путёвку в финал соревнований в Вашингтоне Калинская поспорит с американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале победила свою соотечественницу Лорен Дэвис — 6:2, 7:6 (7:2).

02 августа 2019 года, пятница. 23:20 МСК
Вашингтон (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
2 : 1
Кристина Младенович
49
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 4 6
4 6 2
           
Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
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