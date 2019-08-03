Калинская впервые за 3 матча победила Младенович, выйдя в полуфинал в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская стала полуфиналисткой турнира категории International в Вашингтоне. На четвертьфинальной стадии она в трёх сетах сломила сопротивление француженки Кристины Младенович — 6:4, 4:6, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Младенович 9 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Это была первая победа Анны над Кристиной за три встречи. Интересно, что до того Калинская дважды проигрывала ей на домашнем турнире — «ВТБ Кубке Кремля» — в 2016 и 2018 годах.
За путёвку в финал соревнований в Вашингтоне Калинская поспорит с американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале победила свою соотечественницу Лорен Дэвис — 6:2, 7:6 (7:2).
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