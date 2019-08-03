Свитолина упустила 4 матчбола и проиграла Саккари в четвертьфинале Сан-Хосе

Греческая теннисистка Мария Саккари (7) нанесла поражение первой сеяной на турнире категории Premier в Сан-Хосе — украинке Элине Свитолиной. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Саккари. Свитолина вела 6:1, 5:2, и у неё было 4 матчбола, в том числе 3 на своей подаче.



Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Саккари 7 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Свитолиной 1 эйс, 6 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. Счёт личных встреч девушек стал равным — 1-1. Ранее Элина победила Марию на Уимблдоне-2019.



В полуфинале соперницей Саккари станет либо Аманда Анисимова (4), либо Чжэн Сайсай. Ранее в полуфинал Сан-Хосе вышла Арина Соболенко (2).

Свитолина: уделяю много внимания внешности. Играю лучше, когда хорошо выгляжу