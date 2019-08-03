Циципас победил Пэра и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас (1) уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, победив француза Бенуа Пэра (10) в двух партиях — 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 13 минут. Лидер посева дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пэра 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Счёт личных встреч теннисистов стал равным — 1-1. Ранее Бенуа обыгрывал Стефаноса в первом круге соревнований в Меце в 2017 году — 6:2, 6:4. На том турнире Циципас прошёл квалификацию, а Пэр был седьмым сеяным.
Соперник грека по полуфинальному матчу определится в противостоянии австралийца Ника Кирьоса со словаком Норбертом Гомбошем (LL). Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев (3) сыграет с немцем Петером Гоёвчиком (LL).
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|0
- 3 августа 2019
-
04:40
-
03:29
-
01:55
-
01:08
-
00:17
- 2 августа 2019
-
23:50
-
21:44
-
21:14
-
20:56
-
20:35
-
18:16
-
16:50
-
16:34
-
15:40
-
15:11
-
14:03
-
13:23
-
12:54
-
12:11
-
11:53
-
11:29
-
11:04
-
10:33
-
09:38
-
09:10
-
08:24
-
08:17
-
02:55
-
00:23
- 1 августа 2019
-
23:08
-
22:52
-
22:09
-
21:41
-
21:16
-
18:31