Циципас победил Пэра и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас (1) уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, победив француза Бенуа Пэра (10) в двух партиях — 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 13 минут. Лидер посева дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пэра 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



Счёт личных встреч теннисистов стал равным — 1-1. Ранее Бенуа обыгрывал Стефаноса в первом круге соревнований в Меце в 2017 году — 6:2, 6:4. На том турнире Циципас прошёл квалификацию, а Пэр был седьмым сеяным.



Соперник грека по полуфинальному матчу определится в противостоянии австралийца Ника Кирьоса со словаком Норбертом Гомбошем (LL). Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев (3) сыграет с немцем Петером Гоёвчиком (LL).

Кирьос и Циципас снова сыграют в паре