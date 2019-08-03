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Циципас победил Пэра и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Циципас победил Пэра и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас (1) уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, победив француза Бенуа Пэра (10) в двух партиях — 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 13 минут. Лидер посева дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пэра 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Счёт личных встреч теннисистов стал равным — 1-1. Ранее Бенуа обыгрывал Стефаноса в первом круге соревнований в Меце в 2017 году — 6:2, 6:4. На том турнире Циципас прошёл квалификацию, а Пэр был седьмым сеяным.

Соперник грека по полуфинальному матчу определится в противостоянии австралийца Ника Кирьоса со словаком Норбертом Гомбошем (LL). Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев (3) сыграет с немцем Петером Гоёвчиком (LL).

03 августа 2019 года, суббота. 02:10 МСК
Вашингтон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Бенуа Пэр
30
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
7 6  
5 0  
           
Кирьос и Циципас снова сыграют в паре
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