Медведев – о победе над Чиличем: ключевым фактором стала подача

Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В ходе встречи россиянин выполнил 19 эйсов.

«Всегда говорил, что моя главная цель — побеждать в каждом матче. Этот подход остаётся неизменным. В будущем наверняка буду испытывать больше давления. Становится всё труднее и труднее получить хотя бы одно очко. Но это нормально, когда стоит задача попасть в топ-10 и закрепиться там. Если буду играть хорошо, если мне удастся выиграть матчи, смогу подняться в рейтинге.

Сегодня я хорошо подавал. Это стало одним из ключевых факторов в действительно напряжённом матче. Мне удалось сделать то, что должен был: удержать подачу и выиграть тай-брейк. Я действительно доволен своим уровнем игры», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За выход в финал Медведев сыграет с лаки лузером — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком.