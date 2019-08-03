Теннисной судье из России сократили дисквалификацию за сокрытие коррупции

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) пересмотрела наказание российской судьи Светланы Теряевой за сокрытие коррупции.
В 2017 году представитель одного из игроков предложил россиянке крупную сумму. За это Теряева должна была производить манипуляции со счётом через своё судейское устройство. Это позволило бы игрокам с уверенностью делать ставки на поединок. Теряева от предложения отказалась, но не сообщила о нём в соответствующие структуры. За это она получила шестимесячную дисквалификацию и штраф в размере 1 тысячи долларов.
На очередном заседании представители TIU сократили дисквалификацию, поскольку Теряева больше не нарушала правил. Теперь она отстранена от судейства только на два месяца (до октября 2019 года) и ей не придётся платить штраф.
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