Определились соперники Надаля, Хачанова и Медведева на «Мастерсе» в Монреале

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс-1000», который пройдёт в Монреале (Канада) с 5 по 11 августа.

Испанец Рафаэль Надаль, возглавивший посев, вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет австралиец Алекс де Минор или кто-то из победителей квалификации. Вторая ракетка соревнований австриец Доминик Тим встретится либо с канадцем Денисом Шаповаловым, либо с французом Пьер-Югом Эрбером.

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, во втором раунде сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария). Представитель России Даниил Медведев, получивший восьмой номер посева, в стартовом матче турнира сразится или с представителем Австралии Ником Кирьосом, или с Кайлом Эдмундом из Великобритании.