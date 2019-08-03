Совет болельщицы помог Кирьосу выполнить эйс на матчболе

Австралиец Ник Кирьос отметился очередной эпатажной выходкой. В матче 1/4 финала турнира в Вашингтоне со словаком Норбертом Гомбошем на матчболе он решил посоветоваться с женщиной на трибуне, как ему стоит подавать. Кирьос выполнил эйс, после этого теннисист побежал обниматься с болельщицей.

Видео розыгрыша доступно на странице Tennis TV в «Твиттере».



Кирьос обыграл Гомбоша со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира в Вашингтоне австралиец встретится с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл француза Бенуа Пэра – 7:5, 6:0.



В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев, одолевший хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 7:6 (9:7), и немец Петер Гоёвчик, победивший британца Кайла Эдмунда — 6:3, 4:6, 6:3.