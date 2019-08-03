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Победа Медведева и измотанный Циципас – в обзоре 1/4 финала в Вашингтоне

Победа Медведева и измотанный Циципас – в обзоре 1/4 финала в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В четвертьфинальном матче он нанёс поражение шестой ракетке турнира хорвату Марину Чиличу со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

«Мне удалось сделать то, что должен был: удержать подачу и выиграть тай-брейк. Я действительно доволен своим уровнем игры», — так прокомментировал победу россиянин.

Греческий теннисист Стефанос Циципас выглядел весьма измотанным после матча с французом Бенуа Пэром, несмотря на разгромный счёт во втором сете – 7:5, 6:0.

В полуфинал американского турнира также вышел австралиец Ник Кирьос, который обыграл словака Норберта Гомбоша со счётом 6:3, 6:3, и немец Петер Гоёвчик, победивший британца Кайла Эдмунда — 6:3, 4:6, 6:3.

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