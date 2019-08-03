Невероятное фиаско Свитолиной, характер Соболенко — в обзоре матчей в Сан-Хосе

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA категории Premier в Сан-Хосе (США) в трёх сетах проиграла представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 3:6.

Уроженка Одессы вела — 6:1, 5:2, у неё было 4 матчбола, в том числе 3 на своей подаче, но в итоге победу одержала Саккари. Следующей соперницей Марии станет китаянка Чжэн Сайсай, которая взяла верх над американкой Амандой Анисимовой.

В полуфинал соревнований также пробилась белоруска Арина Соболенко. 21-летняя спортсменка одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро — 3:6, 6:2, 6:4. За выход в финал уроженка Минска поборется с Донной Векич из Хорватии.

Турнир в Сан-Хосе завершится 4 августа.

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