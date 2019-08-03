Медведев сравнялся с Надалем по количеству выходов в полуфинал в 2019 году
Российский теннисист Даниил Медведев одержал 33-ю победу в сезоне. Ранее в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (США) уроженец Москвы в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Таким образом, в 2019 году Медведев сыграет уже в седьмом полуфинале. По этому показателю 23-летний россиянин сравнялся со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом.
В Вашингтоне Даниил проводит первый турнир в качестве игрока топ-10 рейтинга ATP.
За выход в финал Медведев поспорит с лаки лузером — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, который ранее победил Кайла Эдмунда из Великобритании. В другом полуфинале встретятся Циципас и представитель Австралии Ник Кирьос.
Победа Медведева и измотанный Циципас – в обзоре 1/4 финала в Вашингтоне
Медведев – о победе над Чиличем: ключевым фактором стала подача
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