Юная американка без достижений сотворила сенсацию по ходу турнира в Вашингтоне

Семнадцатилетняя американка Кэти Макнелли, занимающая на данный момент 150-ю строчку рейтинга, смогла поразить теннисный мир на турнире в Вашингтоне.

Спортсменка, которая не умудрялась пройти и круга в профессиональном туре, разом вышла в полуфинал одиночного разряда и сыграет в парном финале.

Макнелли в четвертьфинале одиночного турнира обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде она встретится с итальянкой Камилой Джорджи, которая была сильнее

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:4,: 6:3.



За парный титул Макнелли вместе с Кори Гауфф поспорят с дуэтом Мария Санчес (США)/ Фанни Штолляр (Венгрия).

В мужском турнире россиянин Даниил Медведев сыграет с лаки лузером — немецким теннисистом Петером Гоёвчиком.

