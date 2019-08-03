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Тим завоевал третий титул в сезоне, выиграв домашний турнир в Кицбюэле

Тим завоевал третий титул в сезоне, выиграв домашний турнир в Кицбюэле
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Кицбюэле. В решающем матче лидер посева Тим нанес поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и была прервана на дождь ближе к концу первого сета. Тим 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и упустил 6 возможностей взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Тима и Рамоса-Виньоласа в официальных матчах стал 2-1 в пользу австрийского теннисиста.

Четвёртая ракетка мира Тим завоевал 14-й титул в карьере, третий в сезоне-2019. Ранее он побеждал на турнирах в Барселоне и Индиан-Уэллсе.

03 августа 2019 года, суббота. 16:40 МСК
Кицбюэль. Финал
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
Альберт Рамос-Виньолас
69
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
7 7 6  
6 0 1  
           
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