Тим завоевал третий титул в сезоне, выиграв домашний турнир в Кицбюэле
Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Кицбюэле. В решающем матче лидер посева Тим нанес поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и была прервана на дождь ближе к концу первого сета. Тим 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и упустил 6 возможностей взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии Тима и Рамоса-Виньоласа в официальных матчах стал 2-1 в пользу австрийского теннисиста.
Четвёртая ракетка мира Тим завоевал 14-й титул в карьере, третий в сезоне-2019. Ранее он побеждал на турнирах в Барселоне и Индиан-Уэллсе.
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