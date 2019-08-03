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Надаль рассказал, почему подростком выбрал теннис, а не футбол

Надаль рассказал, почему подростком выбрал теннис, а не футбол
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, объяснил, почему будучи подростком выбрал теннис, а не футбол. С детства Рафаль занимался двумя видами спорта, так как один его дядя играл за «Барселону», а другой отдавал предпочтение теннису.

«Я любил футбол, но никогда не играл профессионально. Когда пришло время выбирать вид спорта, было вполне естественно выбрать теннис, потому что к тому времени я уже соревновался и очень хорошо выступал. Мне также нравилось, что в теннисе ты не зависишь от тренера или от других людей, с которыми играешь. Здесь просто ты против другого игрока.

Я люблю командные виды спорта, мне нравится участвовать в командных соревнованиях. Но мне также нравится чувство одиночества на площадке », — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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Помимо благотворительности Федерер, Надаль, Джокович, Шарапова, Уильямс с удовольствием вкладываются в недвижимость и бизнес. Даже в UFC.
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