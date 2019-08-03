Серб Джокович ответил на критику, связанную с работой с хорватом Иванишевичем

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на критику решения пригласить в тренерский штаб победителя Уимблдона — 2001 бывшего хорватского теннисиста Горана Иванишевича.

«Всегда стараюсь быть открытым, добрым и хорошо образованным. Знаю, что последствия войны свежи, и прекрасно понимаю тех, кто не разделяет моего мнения. На меня и мою семью война не оказала влияния. Понимаю, что невозможно забыть, но думаю, что, по крайней мере, можно простить. Это я и пытаюсь показать своими действиями.

В Сербии меня критиковали за поддержку хорватской футбольной команды, но я не жалею об этом. Я делаю это сознательно. Знаю, что своим влиянием, статусом и именем могу распространять позитивную энергию и поддержку. В конце концов, кого я могу поддержать, если не Хорватию? Чувствую, что хорваты мне дороги. Знаю, что некоторых это волнует, но надеюсь, что остальные будут уважать мой выбор», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В советское время Сербия и Хорватия входили в состав Югославии. Разделение происходило отнюдь не мирным путём.