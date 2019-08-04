Фоньини — о Федерере: купил бы билет на матч этого парня

Итальянский теннисист Фабио Фоньини считает швейцарца Роджера Федерера лучшим из действующих теннисистов.

«Для меня лучшим является Роджер. По крайней мере, сейчас, после всего, что он выиграл. Этот парень так классно играет, что я бы купил билет на его матч.

По мне, двое других – Надаль и Джокович – стоят за ним и только стремятся его обойти. Это их цель. Играя в одну эпоху с «большой тройкой», сложно побороться за титул турнира «Большого шлема». Эти трое выигрывают все серьёзные титулы.

Я каждый день просыпаюсь с мечтой, работаю, чтобы её достичь. Но даже выигрывая приличный турнир, остаюсь тем же парнем, который каждый день старается изо всех сил, чтобы выиграть как можно больше матчей, но не более того», — приводит слова Фоньини Tennis World USA.