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Медведев обыграл Гоёвчика и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Медведев обыграл Гоёвчика и вышел в финал турнира в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В полуфинальной встрече третий сеяный Медведев нанёс поражение лаки лузеру — немецкому теннисисту Петеру Гоёвчику со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 56 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку на подаче и реализовал 5 брейк-пойнт из 5. Гоёвчик подал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В финальном матче хардового турнира категории ATP 500 Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который в трёх сетах (6:4, 3:6, 7:6) переиграл греческого спортсмена Стефанос Циципаса.

Финальная встреча турнира состоится в ночь с 4 на 5 августа мск, начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.

04 августа 2019 года, воскресенье. 04:30 МСК
Вашингтон (м). 1/2 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Петер Гоёвчик
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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