Медведев обыграл Гоёвчика и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В полуфинальной встрече третий сеяный Медведев нанёс поражение лаки лузеру — немецкому теннисисту Петеру Гоёвчику со счётом 6:2, 6:2.



Встреча продолжалась 56 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку на подаче и реализовал 5 брейк-пойнт из 5. Гоёвчик подал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



В финальном матче хардового турнира категории ATP 500 Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который в трёх сетах (6:4, 3:6, 7:6) переиграл греческого спортсмена Стефанос Циципаса.



Финальная встреча турнира состоится в ночь с 4 на 5 августа мск, начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.