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П. Макинрой: Федерер — чудо природы!

П. Макинрой: Федерер — чудо природы!
Теннис / ATP 0

Американец Патрик Макинрой, победитель Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде 1989 года, прокомментировал теннисное долголетие Роджера Федерера и его соперничество с Рафаэлем Надалем.

«Нам повезло, что эти парни играют на таком высоком уровне и на протяжении столь долгого времени. Каждый раз, когда эти ребята играют друг против друга — это большие новости. К сожалению, на хардовом покрытии Рафаэлю сложно, он много играл в теннис на глине, но на харде, с его телом, ему сложно.

Роджер? Стоит понимать, что он всё ещё с нами, хотя ему за 30. Он просто чудо природы! Игроки следят за своим здоровьем, они играют в выставочных матчах, чтобы заработать больше денег, но меньше участвуют в турнирах. Но теннису эти игроки нужны для ведения бизнеса», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

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