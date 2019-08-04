П. Макинрой: Федерер — чудо природы!

Американец Патрик Макинрой, победитель Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде 1989 года, прокомментировал теннисное долголетие Роджера Федерера и его соперничество с Рафаэлем Надалем.



«Нам повезло, что эти парни играют на таком высоком уровне и на протяжении столь долгого времени. Каждый раз, когда эти ребята играют друг против друга — это большие новости. К сожалению, на хардовом покрытии Рафаэлю сложно, он много играл в теннис на глине, но на харде, с его телом, ему сложно.



Роджер? Стоит понимать, что он всё ещё с нами, хотя ему за 30. Он просто чудо природы! Игроки следят за своим здоровьем, они играют в выставочных матчах, чтобы заработать больше денег, но меньше участвуют в турнирах. Но теннису эти игроки нужны для ведения бизнеса», — цитирует Макинроя Tennis World USA.