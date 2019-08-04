Соболенко обыграла Векич и сыграет в финале турнира в Сан-Хосе

В полуфинале турнира в Сан-Хосе (США) представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, в двух сетах победила хорватку Донну Векич (5) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

21-летняя уроженка Минска выполнила 5 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. В активе Векич ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 сделанных брейка.

В финале Соболенко предстоит встретиться с китаянкой Чжэн Сайсай, которая ранее нанесла поражение Марии Саккари из Греции — 7:6 (7:5), 6:2.

Турнир в Сан-Хосе с призовым фондом $ 876 183 завершится 4 августа. В 2018 году соревнования выиграла румынка Михаэла Бузэрнеску, которая в финале взяла верх над Саккари.