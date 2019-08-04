Шварцман стал победителем турнира в Лос-Кабосе

Завершился финал турнира категории ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Аргентинец Диего Шварцман, посеянный под третьим номером, в решающем матче обыграл представителя США Тейлора Фритца (5) со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

26-летний уроженец Буэнос-Айреса дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Фритц выполнил 5 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

Таким образом, Шварцман завоевал третий титул на турнирах ATP в одиночном разряде.

Турнир в Лос-Кабосе в парном разряде выиграли Ромен Арнеодо и Уго Нис из Монако. В финале они переиграли дуэт Доминик Инглот (Великобритания)/Остин Крайчек (США) — 7:5, 5:7, 16:14.