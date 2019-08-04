Рублёв завершил выступления в квалификации «Мастерса» в Монреале

Россиянин Андрей Рублёв проиграл на старте квалификации «Мастерса» в Монреале (Канада) представителю Австралии Марку Полмансу. Уроженец Москвы разгромил соперника в первом сете, но в итоге уступил — 6:1, 5:7, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Рублёв выполнил 12 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов. В активе его соперника 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 сделанных брейка. Ранее теннисисты не встречались.
Турнир серии «Мастерс-1000» пройдёт в Монреале с 5 по 11 августа. В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Карен Хачанов, посеянный под шестым номером, во втором раунде сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария). Даниил Медведев (8) в стартовом матче турнира сразится или с представителем Австралии Ником Кирьосом, или с Кайлом Эдмундом из Великобритании.
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