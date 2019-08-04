Кирьос встал на одно колено перед Циципасом: придёшь на бал, Золушка?
Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз оказался в центре внимания. В полуфинале турнира в Вашингтоне (США) уроженец Канберры сыграл с греком Стефаносом Циципасом.
Во время матча у Циципаса порвался шнурок, новой обуви в сумке не оказалось, однако на игре присутствовал отец теннисиста с запасными кроссовками. Чтобы побыстрее продолжить встречу, Кирьос выступил в роли болбоя: он забрал с трибун обувь и принёс греку. Подойдя к скамейке, Ник встал на одно колено и преклонил голову перед соперником, чем очень насмешил местных болельщиков.
Кирьос в трёх сетах обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) и вышел в финал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Видео доступно на странице ATP Tennis TV в «Твиттере».
Совет болельщицы помог Кирьосу выполнить эйс на матчболе
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