Разгромная победа Медведева, бурная радость Кирьоса — в обзоре игр в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. В полуфинальной встрече уроженец Москвы в двух сетах нанёс поражение лаки лузеру немецкому теннисисту Петеру Гоёвчику со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 56 минут.

Ещё одним финалистом соревнований стал Ник Кирьос. Австралиец за 2 часа 8 минут обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Финальный матч на турнире в Вашингтоне между Медведевым и Кирьосом состоится в ночь с 4 на 5 августа, начало — в 0:00 мск. Ранее теннисисты встречались только один раз — в 2019 году на «Мастерсе» в Риме. Тогда австралиец одержал победу в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

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