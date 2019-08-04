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Медведев: исход финала с Кирьосом может решить один брейк или тай-брейк

Медведев: исход финала с Кирьосом может решить один брейк или тай-брейк
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча на турнире в Вашингтоне (США). Уроженец Москвы поборется за титул с австралийцем Ником Кирьосом, который ранее выиграл у грека Стефаноса Циципаса.

«С такими игроками, как Ник, всё решает один брейк или тай-брейк. Вероятно, так будет и на этот раз. Нужно получше действовать на приёме и стабильно держать свою подачу», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Финальный матч на турнире в Вашингтоне между Медведевым и Кирьосом состоится в ночь с 4 на 5 августа, начало — в 0:00 мск. Ранее теннисисты встречались только один раз — в 2019 году на «Мастерсе» в Риме. Тогда австралиец одержал победу в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Разгромная победа Медведева, бурная радость Кирьоса — в обзоре игр в Вашингтоне
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