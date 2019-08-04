Кирьос: я победил Медведева в Риме, но теперь он выберет другую тактику

Австралиец Ник Кирьос накануне финального матча с Даниилом Медведевым на турнире в Вашингтоне отметил, что считает россиянина очень неординарным игроком.
«Это была потрясающая неделя. Наверное, одна из лучших в карьере. Я действительно наслаждался игрой. Болельщики были великолепными. Я соревнуюсь пять дней и очень доволен собой.
Медведев — очень неординарный игрок. С учётом роста, он здорово двигается по корту. Наш матч в Риме прошёл на высоком уровне. Там я выбрал правильную тактику и победил. Теперь Даниил наверняка внесёт коррективы", — приводит слова Кирьоса официальный сайт ATP.
Финальный матч на турнире в Вашингтоне между Медведевым и Кирьосом состоится в ночь с 4 на 5 августа, начало — в 0:00 мск. Ранее теннисисты встречались только один раз — в 2019 году на «Мастерсе» в Риме. Тогда австралиец одержал победу в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
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