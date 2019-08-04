Циципас: нам нужны такие, как Кирьос, иначе теннис будет слишком серьёзным
Греческий теннисист Стефанос Циципас после поражения от австралийца Ника Кирьоса в полуфинале турнира в Вашингтоне рассказал, что думает об эпатажном поведении своего соперника.
«Ник, на мой взгляд, недооценён. Я думаю, соперничество между мной и ним выглядит ярко.
Мне казалось, что иногда ему было всё равно. Я не знаю, наверное, это часть его плана или тактики. Его подача была нереальной в первом сете, я не видел ничего подобного.
Некоторые люди любят его, некоторые ненавидят. Я считаю, что нам нужны такие люди, как он, в противном случае всё станет слишком серьёзным», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Кирьос обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) и вышел в финал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Хороший, плохой… Почему Циципас и Кирьос оказались рядом
«Если Стефанос не повторит моих ошибок, то сможет добиться чего-то особенного». Кирьос взял шефство над Циципасом.
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