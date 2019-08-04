Директор турнира в Марселе: Кубок Лэйвера от Федерера нужно убрать из календаря

Директор теннисного турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль рассказал об отношении к Кубку Лэйвера, созданному по инициативе швейцарца Роджера Федерера и агента Тони Годсика. По мнению функционера, соревнования нужно исключить из календаря ATP.

«Этого не должно быть в календаре. Кубок Лэйвера должен быть шоу. Ни в коем случае он не может являться частью тура и проходить на той же неделе, что и другие мероприятия ATP. Я не знаю, кто принял это решение. Это событие просто для того, чтобы заработать деньги», — приводит слова Кожоля Tennis World USA.



Напомним, с 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи будут сыграны с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария). Параллельно буду сыграны турниры в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).