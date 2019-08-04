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Пегула завоевала титул на турнире в Вашингтоне, на который не пустили Кузнецову

Пегула завоевала титул на турнире в Вашингтоне, на который не пустили Кузнецову
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей хардового турнира категории International в Вашингтоне. В решающем матче она нанесла поражение итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась ровно один час. Пегула дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Джорджи подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Счёт в личном противостоянии Пегулы и Джорджи в официальных матчах стал 3-1 в пользу американки. Три предыдущих матча теннисистки провели в 2011-2012 годах.

25-летняя Пегула, на начало текущей недели занимавшая 79-е место в рейтинге WTA, завоевала первый титул в карьере.

В 2018 году победительницей турнира в Вашингтоне была россиянка Светлана Кузнецова, но в этом году она не смогла защитить титул из-за проблем с получением американской визы.

04 августа 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
Вашингтон (ж). Финал
Матч окончен
Камила Джорджи
62
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
0 : 2
Джессика Пегула
79
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
Российскую теннисистку не пустили в США. Чтобы она снова там не победила
В 2018 году Светлана Кузнецова блестяще выиграла турнир в Вашингтоне. Защитить титул ей нагло не дали – просто не пустили в США.
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