Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев – Кирьос на турнире в Вашингтоне

В полночь по московскому времени в Вашингтоне начнётся финальный матч хардового турнира категории ATP 500. Третья ракетка соревнований российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
Соперники ранее встречались только один раз. На грунтовом «Мастерсе» 2019 года в Риме Кирьос уже в первом круге нанёс поражение Медведеву со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
10-я ракетка мира 23-летний Медведев в финале турнира в Вашингтоне будет сражаться за пятый титул в карьере. Ранее в 2018 году он выиграл турниры в Токио, Уинстон-Сейлеме и Сиднее, а в 2019 году стал победителем соревнований в Софии. На счету 24-летнего Кирьоса, занимавшего на начало текущей недели 52-е место в рейтинге АТР, 5 титулов, завоёванных в 2016-2019 годах.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча Даниил Медведев – Ник Кирьос на турнире в Вашингтоне.
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