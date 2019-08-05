Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев в финале хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев, являющийся 10-й ракеткой мира, 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки на подаче. Кирьос подал 18 эйсов, в том числе на матчболе, и не допустил ни одной двойной ошибки. За всю встречу у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта.
Для 24-летнего Кирьоса, занимавшего на начало прошлой недели 52-е место в рейтинге АТР, это шестой титул в карьере.
В случае победы Медведев мог сравняться с австралийцем по количеству титулов. Ранее в 2018 году он выиграл турниры в Токио, Уинстон-Сейлеме и Сиднее, а в 2019 году стал победителем соревнований в Софии.
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