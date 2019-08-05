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Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев в финале хардового турнира категории АТР 500 в Вашингтоне проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев, являющийся 10-й ракеткой мира, 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки на подаче. Кирьос подал 18 эйсов, в том числе на матчболе, и не допустил ни одной двойной ошибки. За всю встречу у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта.

Для 24-летнего Кирьоса, занимавшего на начало прошлой недели 52-е место в рейтинге АТР, это шестой титул в карьере.

В случае победы Медведев мог сравняться с австралийцем по количеству титулов. Ранее в 2018 году он выиграл турниры в Токио, Уинстон-Сейлеме и Сиднее, а в 2019 году стал победителем соревнований в Софии.

05 августа 2019 года, понедельник. 00:10 МСК
Вашингтон (м). Финал
Матч окончен
Ник Кирьос
52
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
2 : 0
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
7 8 7 7  
6 6 6 4  
           
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