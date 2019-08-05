Медведев поднялся на 7-е место в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 5 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на седьмую строчку. Ранее уроженец Москвы дошёл до финала турнира в Вашингтоне, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
Другие представители России Карен Хачанов и Андрей Рублёв занимают 27-е и 52-е места соответственно.
Чемпионская гонка ATP. 5 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3655.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3130.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 2070.
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2005.
8 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 1775.
10 (9). Александр Зверев (Германия) — 1750.
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27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 965…
52 (52). Андрей Рублёв (Россия) — 706.
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