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Кудерметова сохранила 38-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Кудерметова сохранила 38-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 5 августа российская теннисистка Вероника Кудерметова осталась на 38-м месте. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 5 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4427.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3765.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3401.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 3156.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.
9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2289.

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 921…
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 869…
54 (54). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728…
65 (65). Анна Блинкова (Россия) — 619…
75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 561…
77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 530…
79 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524…
94 (94). Виталия Дьяченко (Россия) — 473…
98 (98). Дарья Касаткина (Россия) — 453.

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