Медведев поднялся на 9-е место в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 5 августа российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале турнира в Вашингтоне австралийцу Нику Кирьосу, поднялся на 9-ю строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв с 49-й позиции опустился на 70-ю.
Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 5 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4755.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
7 (5). Александр Зверев (Германия) — 4005.
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2745.
10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500.
…
70 (49). Андрей Рублёв (Россия) — 996.
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