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Потапова сыграет с Бенчич на старте турнира в Торонто

Потапова сыграет с Бенчич на старте турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Победители квалификации распределены по сетке хардового турнира WTA категории Premier в Торонто (Канада). Своих соперниц узнали российские теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов.

Потаповой на старте соревнований предстоит встретиться со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под 11-м номером. Александровой будет противостоять японка Мисаки Дои. Кузнецова сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван.

Напомним, в основной сетке Rogers Cup выступают ещё две россиянки. Первой соперницей Марии Шараповой (WC) станет эстонка Анетт Контавейт, Дарьи КасаткинойАнжелика Кербер из Германии.

Турнир в Торонто пройдёт с 5 по 11 августа.

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