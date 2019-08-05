Потапова сыграет с Бенчич на старте турнира в Торонто
Победители квалификации распределены по сетке хардового турнира WTA категории Premier в Торонто (Канада). Своих соперниц узнали российские теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов.
Потаповой на старте соревнований предстоит встретиться со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под 11-м номером. Александровой будет противостоять японка Мисаки Дои. Кузнецова сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван.
Напомним, в основной сетке Rogers Cup выступают ещё две россиянки. Первой соперницей Марии Шараповой (WC) станет эстонка Анетт Контавейт, Дарьи Касаткиной — Анжелика Кербер из Германии.
Турнир в Торонто пройдёт с 5 по 11 августа.
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Халеп и Надаль попробуют защитить титулы в Торонто и Монреале. Россиянки Кузнецова и Павлюченкова попали в основу после снятия соперниц.
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