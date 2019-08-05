Потапова сыграет с Бенчич на старте турнира в Торонто

Победители квалификации распределены по сетке хардового турнира WTA категории Premier в Торонто (Канада). Своих соперниц узнали российские теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов.

Потаповой на старте соревнований предстоит встретиться со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под 11-м номером. Александровой будет противостоять японка Мисаки Дои. Кузнецова сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван.

Напомним, в основной сетке Rogers Cup выступают ещё две россиянки. Первой соперницей Марии Шараповой (WC) станет эстонка Анетт Контавейт, Дарьи Касаткиной — Анжелика Кербер из Германии.

Турнир в Торонто пройдёт с 5 по 11 августа.