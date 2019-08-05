Тарпищев: Медведев выглядел лучше Кирьоса в финале турнира в Вашингтоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в финале турнира в Вашингтоне россиянин Даниил Медведев превзошёл по игре австралийца Ника Кирьоса. Уроженец Москвы проиграл сопернику в двух сетах со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

«Я могу сказать, что по статистическим данным и по игровым моментам Даниил был чуть-чуть лучше Кирьоса в финале. Единственное, Кирьос в игровых ситуациях был чётче на тай-брейках. Австралиец чуть лучше чувствовал мяч, несколько ключевых моментов было, когда Кирьос заранее шёл туда, куда играл Медведев. Одно или два очка на тай-брейках всё и решили. По качеству игры матч был хорошим. Самое главное в том, что у Даниила есть потенциал подниматься ещё выше.

При мощной подаче, когда мяч летит со скоростью под 220 км/ч, надо учиться угадывать, куда соперник подаёт. Это уже работа научной группы. В ответственный момент обычно человек подаёт туда, где более успешен. Это вопрос прогноза и рабочий фактор. Перспектива развития ещё и в следующем: как только Даниил научится принимать ближе к корту, будет несколько иная картина. По качеству игры сейчас к Медведеву нельзя предъявить никаких претензий. В матче он был лучше, чем Кирьос», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».