Медведев: мы знаем, как умеет играть Кирьос, когда захочет

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от финального матча с австралийцем Ником Кирьосом на турнире в Вашингтоне. Уроженец Москвы проиграл сопернику на двух тай-брейках со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

«Поздравляю Ника, он провёл отличную неделю. Когда побеждаешь, всегда ощущаешь себя счастливым. Мы знаем, как умеет играть Кирьос, когда захочет. На этой неделе он хотел играть и действовал на пределе.

Благодарю болельщиков. Они поддерживали меня, будто я из Вашингтона. Хочу вернуться сюда опять", — заявил Медведев на корте после окончания матча.

24-летний Кирьос завоевал шестой титул в карьере. В активе Медведева на текущий момент четыре выигранных турнира. Ранее россиянин побеждал на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее и Софии.

Медведев поднялся на 7-е место в чемпионской гонке ATP