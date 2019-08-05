Кирьос: усердно работаю, чтобы стать лучше как игрок и как человек

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сдерживал радостных эмоций после победы на турнире в Вашингтоне, где в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Я провёл одну из лучших недель в своей жизни. Добился большого успеха. Перед выходом на корт я поиграл с детьми в пинг-понг. Всё было великолепно. Надолго запомню это время.

Люди продолжали верить в меня, даже когда я сам падал духом. Я усердно работаю, чтобы стать лучше как игрок и как человек. Просто хотел привести себя в порядок и найти правильный подход к делу. И я показал, на что способен. У меня ещё всё впереди», — приводит слова Кирьоса ВВС.

В Вашингтоне 24-летний Кирьос завоевал шестой титул в карьере.