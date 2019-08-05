Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.

На турнире в Вашингтоне Кирьос в полуфинале обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6, а в финале нанёс поражение Медведеву – 7:6, 7:6.

Фото доступно в «Твиттере» Даниила Медведева.

На «Мастерсе» в Монреале восьмой сеяный Медведев стартует со второго круга, где снова может встретиться с Кирьосом, если австралиец в матче первого раунда обыграет британца Кайла Эдмунда. Четвёртая ракетка турнира Циципас во втором круге сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд «Мастерса» в Монреале составляет $ 6 338 885.