Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
На турнире в Вашингтоне Кирьос в полуфинале обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6, а в финале нанёс поражение Медведеву – 7:6, 7:6.
Фото доступно в «Твиттере» Даниила Медведева.
На «Мастерсе» в Монреале восьмой сеяный Медведев стартует со второго круга, где снова может встретиться с Кирьосом, если австралиец в матче первого раунда обыграет британца Кайла Эдмунда. Четвёртая ракетка турнира Циципас во втором круге сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд «Мастерса» в Монреале составляет $ 6 338 885.
Кирьос захотел играть и завоевал титул в Вашингтоне, разобравшись с Медведевым
Отметившись новыми выходками в Вашингтоне, Кирьос успел подружиться с Циципасом и завоевать титул. В финале он обыграл Медведева.
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