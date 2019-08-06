Хингис: возвращение в теннис после рождения ребёнка больше не проблема

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладательница «Большого шлема» в парном разряде за 1998 год, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, швейцарская теннисистка Мартина Хингис, поражена тем, что Серена Уильямс, Патти Шнидер и Виктория Азаренко сумели вернуться в теннис после рождения детей.

«Я никогда бы не подумала об этом. Сейчас возвращение в теннис после рождения ребёнка больше не проблема. Я постоянно была в разъездах, не один десяток лет, теперь я наслаждаюсь временем дома. Но однажды наступает момент, когда я скучаю по своим путешествиям. Так что я снова буду в Париже или на Уимблдоне, чтобы сыграть в турнире легенд. Но не в этом году. Пока я помогаю маме в её теннисной школе, и это доставляет мне огромное удовольствие», — приводит слова Хингис Tennis World USA.